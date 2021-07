Jennifer Lopez amoureuse : sa relation avec Ben Affleck est "le meilleur moment" de sa vie

Jennifer Lopez le dit elle-même : elle n'a jamais été aussi heureuse. Depuis quelques mois, elle est de retour dans les bras de son ancien compagnon, Ben Affleck. Questionnée par The Zane Lowe le lundi 5 juillet 2021, l'artiste américaine rayonnait tout simplement de bonheur. "Je suis super heureuse. Les gens se demandent toujours comment je vais et voilà. Ça y est. Je ne me suis jamais sentie aussi bien", a-t-elle souri.

"Je veux que ma communauté se soucie de moi - parce que je me soucie tant d'eux -, qu'ils sachent que je suis à un moment de ma vie où je suis heureuse toute seule. Je pense qu'une fois qu'on en arrive là, de superbes choses peuvent arriver, des choses qu'on imaginait pas arriver de nouveau. Donc voilà où j'en suis", a poursuivi Jennifer Lopez, évoquant sans la nommer sa relation repartie de plus belle avec Ben Affleck.

"J'aime tout l'amour qui arrive à moi actuellement et tous ces voeux de bonheur. Je voudrais juste dire à tout le monde que c'est la meilleure partie de ma vie", appuie Jenny from the block. L'artiste n'a jamais autant transpiré de bonheur, tout ça grâce à son idylle partagée avec Ben Affleck. Ils viennent d'ailleurs de s'installer ensemble à Miami, dans une maison louée pour l'occasion, avant peut-être de craquer sur une demeure commune ?

Jennifer Lopez revient de loin, après une relation compliquée avec son ex-fiancé, l'ancien sportif Alex Rodriguez. Leur rupture avait été annoncée officiellement en mars dernier. Elle avait retrouvé Ben Affleck quelques jours après, avant de s'envoler dans un coin perdu du Montana dans une résidence de luxe. L'endroit idéal pour mieux se retrouver, après toutes ces années passées l'un sans l'autre.

Depuis leur rupture en 2004, les deux acteurs étaient restés en contact et se donnaient régulièrement des nouvelles. "Ils n'ont jamais vraiment eu de fin et elle s'est toujours demandé ce qui aurait pu arriver. Le timing n'était jamais bon et ils étaient à différentes étapes de leur vie, jusqu'à aujourd'hui", détaillait une source à E! News. Une opportunité saisie à bras le corps.