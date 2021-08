Diaporama Jennifer Lopez et Ben Affleck cherchent une maison : coup de foudre pour une villa démentielle

Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck se promènent en amoureux dans les Hamptons lors du week end du 4 juillet à New York, le 3 juillet 2021.

Jennifer Lopez porte une magnifique robe blanche pour aller faire du shopping avec sa soeur Linda et sa manager dans les Hamptons à New York, le 5 juillet 2021

Ben Affleck et Jennifer Lopez s'embrassent tendrement et visitent des maisons dans des domaines sécurisés à Beverly Hills, le 16 juillet 2021. Ensemble et inséparables depuis mai 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck cherchent une maison pour y vivre avec leurs enfants respectifs.