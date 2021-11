Jennifer Lopez et Ben Affleck amoureux : baiser et long câlin avant de se quitter

Plus rien ne viendra séparer Jennifer Lopez et Ben Affleck désormais ! Sauf les impératifs liés à leur travail respectif. Dimanche dernier, la chanteuse de 52 ans et son chéri, l'acteur de 49 ans, ont été pris en photo sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles. Très amoureux, ils ont partagé une longue, très longue étreinte et des baisers passionnés, alors que JLo devait se rendre à Vancouver (Canada) pour les besoins d'un tournage. Une scène intime digne d'un long-métrage qui montre que, malgré tout le temps passé à deux, Ben Affleck et JLo ne supportent plus d'être éloignés l'un de l'autre.

Selon un proche du couple, qui a fait quelques confidences au magazine américain People, il est très "difficile" pour les amoureux, qui se sont retrouvés 17 ans après leur rupture, de se séparer de nouveau. Peut-être par peur de se perdre encore une fois ? "Jennifer et Ben ont passé le week-end ensemble à LA. Ils ont toujours des horaires de travail intenses, mais trouvent du temps l'un pour l'autre chaque fois qu'ils le peuvent. Plusieurs fois, Jennifer a pris l'avion pour Austin (Texas) quelques heures, avant de devoir revenir tourner à Vancouver. C'est difficile pour eux d'être séparés", a confié cette source restée anonyme.

Avant de préciser : "Ils font tout pour que ça marche. Ils sont incroyablement heureux quand ils sont ensemble. C'est comme si la distance leur avait fait apprécier encore plus leur relation. Jennifer n'arrête pas de dire à quel point Ben est incroyable. Il la rend très heureuse."

La bombe latine, maman de deux enfants (Emme et Maximilian, 13 ans) issus de son mariage avec Marc Anthony, a officialisé son couple avec Ben Affleck le 24 juillet dernier, jour de son anniversaire. Depuis, elle et son chéri, papa de trois enfants (Violet, Seraphina et Samuel, 15, 12 et 9 ans) qu'il partage avec son ex-femme Jennifer Garner, ont multiplié les sorties à deux et entourés de leurs tribus. Ils se sont rendus à la Mostra de Venise, le 9 septembre, plus amoureux que jamais.