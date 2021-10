Jennifer Garner et Michael Vartan séparés : les ex se retrouvent en soirée...

Il est loin le temps où elle enfilait une perruque différente dans chaque épisode pour déjouer les vils plans du SD-6. Deux décennies, exactement. Comment en être sûr ? C'est bien simple : le soir du mercredi 30 septembre 2021, les anciens membres de l'équipe de la série Alias se sont réunis pour fêter ça. Chacun a trinqué en l'honneur du passé, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par Jennifer Garner, inoubliable Sydney Bristow.

Dans ces images, il est possible de reconnaître certains personnages principaux de la série Alias, dont Kevin Weisman - qui incarnait Marshal Flinkman -, Merrin Dungey - Francie Calfo -, Gina Torres - Anna Espinosa - et Victor Garber - Jack Bristow -, le papa de fiction de Jennifer Garner, dont elle est restée très proche. Parmi les comédiens, on reconnaît également un certain Michael Vartan, le très sexy Michael Vaughn, époue trilogie du samedi soir, qui a d'ailleurs connu une idylle avec sa co-star par le passé.

Ce 20e anniversaire semblait être une bonne excuse !

Jennifer Garner a fait sa vie, pendant des années, avec Ben Affleck, le père de ses trois enfants Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. Mais avant de fonder sa famille, l'actrice a connu une courte histoire d'amour, en 2004, avec Michael Vaughn. Cette réunion Alias était donc l'occasion, pour les deux ex, de se retrouver face à face... alors qu'ils sont potentiellement célibataires. "Ce soir, ça fait 20 ans que la série Alias a été diffusée pour la première fois sur la ABC, écrit l'héroïne du programme. Depuis la fin du show, en avril 2005, chaque membre du cast est sans cesse questionné à ce propos : quand est-ce que vous allez tous vous réunir ? Ce 20e anniversaire semblait être une bonne excuse alors oui, la réunion a eu lieu !"