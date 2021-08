A star is born : Barbra Streisand pas tendre avec Bradley Cooper et Lady Gaga...

Pas touche à son film ! C'est un peu ce qu'a fait comprendre Barbra Streisand dimanche dernier sur le plateau de l'émission télévisée australienne, The Sunday Project. La chanteuse de 79 ans, qui a participé à la version de 1976 du film à succès A star is born, ne semble pas totalement fan de la version réalisée par Bradley Cooper en 2018. Pourtant couronnée de succès, le film où il partage l'affiche avec Lady Gaga a cartonné et même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour le tube Shallow.

Malgré cette belle réussite, Barbra Streisand a beaucoup à redire sur le film et notamment sur le casting qui était supposé pour ce nouveau remake. "Au début, quand j'ai entendu que le film allait être refait, c'était censé être Will Smith et Beyoncé, et je me suis dis que ça allait être intéressant", indique l'artiste, très engagée dans les combats sociaux aux États-Unis.

J'ai été surprise quand j'ai vu à quel point cette version était proche de celle que j'ai faite en 1976

Finalement, ce sont deux acteurs différents qui reprennent son rôle et celui tenu par Kris Kristofferson, au grand désarroi de l'interprète de Woman In Love. Elle souhaitait que les producteurs fassent un film vraiment différent, avec des chansons et des acteurs différents. "Je pensais que c'était une bonne idée. Donc, j'ai été surprise quand j'ai vu à quel point cette version était proche de celle que j'ai faite en 1976", déplore-t-elle.