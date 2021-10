Christopher Lloyd (Retour vers le futur) : sa 5e femme a 31 ans de moins que lui !

On lui prête souvent l'image d'un savant fou, d'un personnage loufoque ou d'un oncle étrange. La vérité, c'est que Christopher Lloyd est un bourreau des coeurs. Le lundi 4 octobre 2021, le comédien s'est rendu à l'avant-première du film The Tender Bar, réalisé par George Clooney, en présence de toute l'équipe à Los Angeles. L'occasion de défendre ce biopic dramatique basé sur les vingt premières années de la vie du journaliste JR Moehringe, qui sortira en France sur Amazon en janvier prochain, mais aussi celle de présenter sa délicieuse compagnie, Lisa Loiacono, si toutefois vous ne la connaissiez pas déjà.

Lisa Loiacono est agent immobilier. Christopher Lloyd a croisé sa route en 2012 alors qu'il voulait revendre la maison qu'il partageait avec son ex épouse, la scénariste Jane Walker Wood, du côté de Montecito - à côté de Santa Barbara, Californie. En se délestant de ce bien, l'acteur a remporté une femme. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est la cinquième qu'il épouse ! Le héros de la saga Retour vers le futur a d'abord été marié à Catharine Dallas Dixon Boyd de juin 1959 à 1971. Il s'est ensuite uni à Kay Tornborg en 1974, puis à Carol Ann Vanek en 1989 et finalement à Jane Walker Wood en 1992. Quand on lui disait que la mer était pleine de poissons, on ne se doutait pas que la pêche serait si fructueuse...

La cinquième sera la dernière !

Il semblerait, en tout cas, que Lisa Loiacono soit la bonne. "Elle est ma plus grande fan, confiait-il, pudiquement, à The Guardian en mars 2021. La cinquième sera la dernière." L'agent immobilier, de 31 ans sa cadette - il a 82 ans, elle en a 51 - s'entend d'ailleurs très bien avec celle qui détient le numéro 4 de la liste intime du comédien. Christopher Lloyd n'a conservé aucun lien avec ses anciennes partenaires, si ce n'est Jane Walker Wood... tant et si bien qu'elle fait de la randonnée avec Lisa, de temps en temps, et qu'elle s'invite souvent, avec son nouveau compagnon, à dîner à leur table. Nom de Zeus...