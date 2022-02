Diaporama Brian Austin Green : Bientôt papa pour la 5e fois, il révèle le sexe du bébé

Exclusif - Brian Austin Green et Sharna Burgess attendent leur premier enfant et en ont dévoilé le sexe.

Megan Fox, Brian Austin Green et leurs trois enfants fêtent Halloween à Disneyland

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess. Juillet 2021.

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess. Photo publiée le 14 février 2021.

Exclusif - Brian Austin Green et sa nouvelle compagne Sharna Burgess, ici photographiés à Hawaï, attendent leur premier enfant.

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess. Juillet 2021.

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess. Juillet 2021.

Brian Austin Green et Sharna Burgess en août 2021.

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess. Janvier 2021.

11 / 14

Brian Austin Green et sa compagne Sharna Burgess, déguisés dans l'émission "Dancing With The Stars" spécial Halloween. Octobre 2021.