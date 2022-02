Brian Austin Green bientôt papa : qu'en pense son ex Megan Fox ?

L'actrice Megan Fox , qui a eu 3 enfants avec Brian Austin Green serait "très heureuse" que son ex compagnon attende un nouvel enfant avec la belle Sharna Burgess qu'il a rencontré sur la version américain de Danse avec les stars.

Une source proche de l'actrice a confié à E !News qu'elle "n'était pas surprise" par la nouvelle, ajoutant "Brian est un papa dévoué et sera super avec un nouveau bébé." L'actrice de 35 ans serait également satisfaite pour ses enfants. "Elle est heureuse pour ses enfants qu'ils aient un nouveau frère, a affirmé la source avant de poursuivre, et ils sont excités par cette nouvelle. Elle souhaite le meilleur à Brian et pense que c'est une bonne chose."

Le couple a annoncé la grossesse de Sharna Burgess la semaine dernière avec une séance photo sur la plage. Les deux tourtereaux avaient été vus proches pour la première fois lors de vacances en décembre 2020. Ils avaient célébré leur première années en couple en octobre 2021 avec une tendre publication Instagram de l'acteur qui disait : "1 an que je suis aimé d'une façon qui ne m'était jamais arrivé avant" suivi du hashtag damn in lucky (chanceux).