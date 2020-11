Bruce Willis : Amoureux pour Thanksgiving avec sa femme Emma Heming

Bruce Willis et Emma Heming se sont mariés le 21 mars 2009, aux îles Turques-et-Caïques. Leurs deux filles sont nées en 2012 et 2014. Elles forment une charmante famille recomposée avec leurs grandes soeurs Rumer, Scout et Talulah, les trois filles de leur papa et son ex-épouse Demi Moore. Les deux stars s'étaient mariées en 1987 et ont divorcé à l'automne 2000. Malgré les infidélités qui ont gâché leur union, Bruce Willis et Demi ont conservé d'excellents rapports.

Demi Moore et Emma Heming s'entendent elles aussi à merveille. En juin dernier, l'actrice de 58 ans et mannequin star du défilé de lingerie Savage X Fenty avait même assisté à son anniversaire.

Avant ça, Emma Heming avait rejoint Demi Moore et Bruce Willis dans l'Idaho, pendant le confinement, pour fêter les 6 ans de sa fille Evelyn.