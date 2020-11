Bruce Willis et Demi Moore : Les nombreuses infidélités qui ont détruit leur mariage

Au printemps 2020, c'est sous le même toit et avec leurs trois grandes filles que Bruce Willis et Demi Moore se sont confinés, dans un ranch au milieu des montagnes de l'Idaho. Une décision qui illustre à quel point les ex-époux s'entendent à merveille, vingt ans après leur divorce. Cette complicité était pourtant difficilement prévisible à l'époque où les deux acteurs se sont séparés, après plusieurs années de jalousie et d'infidélités.

Lorsqu'ils se rencontrent en 1987, Bruce Willis et Demi Moore filent le parfait amour à toute allure. Alors qu'ils échangent leurs premiers regards, lors de l'avant-première d'Etroite surveillance, la jeune Américaine est fiancée à l'un des acteurs du film, Emilio Estevez. Pas de quoi la retenir, elle se laisse séduire par la fougue de Bruce Willis et quatre mois plus tard, elle l'épouse lors d'un mariage improvisé à Las Vegas. Leur première fille Rumer voit le jour neuf mois plus tard et le couple décide de quitter l'agitation hollywoodienne pour s'installer une partie de l'année dans l'Idaho. Mais rapidement, la réputation de séducteur incorrigible et les rumeurs d'infidélité dont Bruce Willis fait l'objet pèsent sur la jeune famille...

En 1991, l'acteur est sur le tournage d'Hudson Hawk quand on lui prête une liaison avec la belle Hollandaise Maruschka Detmers. C'est une Demi Moore furieuse qui l'aurait finalement fait exclure du film, avant qu'elle ne soit remplacée par Andie MacDowell, avec qui Bruce Willis aurait également flirté... Quatre ans plus tard, la star des films Ghost et Striptease se rend à Londres pour surprendre son époux sur un tournage : elle le surprend oui, mais paraît-il dans les bras d'une starlette dans sa caravane. Pas de quoi refroidir les ardeurs de l'acteur américain qui se serait ensuite rapproché de Milla Jovovich sur le tournage du Cinquième élément, puis de Liv Tyler, à qui il a donné la réplique dans Armageddon en 1998.