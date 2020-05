Bruce Willis confiné avec son ex : il retrouve enfin son épouse !

Bruce Willis a enfin retrouvé son épouse, Emma Heming ! L'acteur américain est confiné depuis la fin du mois de mars avec son ex, Demi Moore et trois leurs filles. Emma a fait le trajet jusque dans l'Idaho pour que son mari puisse fêter l'anniversaire de sa plus jeune fille, Evelyn Penn (6 ans).

Une source a expliqué à PEOPLE Magazine que Bruce Willis et Emma Heming ont prévu de rester confinés dans la maison familiale de l'Idaho, où il a élevé ses filles Rumer (31 ans), Scout (28 ans) et Tallulah (26 ans) avec Demi Moore, avant de divorcer en 2000.

"Elle était venue pour qu'ils puissent célébrer tous ensemble l'anniversaire de la benjamine de Bruce. Demi et Emma sont très proches. Elles sont parties en vacances plusieurs fois ensemble par le passé et s'entendent très bien. Ils forment une famille heureuse", a ajouté une source anonyme auprès du site américain. Jeudi 7 mai 2020, Emma Heming a partagé plusieurs images de la fête d'anniversaire sur les réseaux sociaux, dont deux gâteaux faits maison surmontés de bougies.

Le mois dernier, Scout Willis expliquait dans le podcast Dopey pourquoi Bruce Willis était parti seul, en confinement avec son ex. "Ma belle-mère devait être là aussi avec mes petites soeurs. Mais la plus jeune, qui aura bientôt 6 ans, était au parc quand elle a joué avec des aiguilles hypodermiques qu'elle a trouvées par terre. En voulant piquer sa chaussure avec, elle s'est piqué le pied", avait-elle raconté. Emma avait donc dû rester à Los Angeles le temps d'avoir les résultats des examens. "Mon père est arrivé ici, puis les déplacements ont été interdits, donc ma belle-mère est restée à Los Angeles avec mes petites soeurs", avait-elle détaillé.