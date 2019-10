Bruce Willis : Soutenu par sa jeune et ravissante épouse Emma

Bruce Willis est un père de famille, un mari et un acteur comblé ! La semaine dernière, il a pu compter sur le soutien de son épouse pour l'avant-première de son nouveau film. La ravissante Emma Heming Willis lui a presque volé la vedette...

Vendredi 11 octobre 2019, Bruce et Emma Heming Willis étaient de sortie ! Le couple a assisté à la projection du film Brooklyn Affairs, dans le cadre du New York Film Festival. Avant de rejoindre son réalisateur Edward Norton et ses partenaires à l'écran, Bruce Willis s'est présenté sur le photocall, accompagné de son épouse. La craquante Emma Heming Willis a failli l'éclipser grâce à son superbe look du soir, composé d'une robe bordeaux et d'une pochette Bottega Veneta, le tout associé à des sandales Alaïa.

Bruce et Emma Willis ont renouvelé leurs voeux de mariage le 21 mars 2019, dix ans après leur première cérémonie. Le couple, les filles de l'acteur et leur maman, Demi Moore, ont célébré ces noces d'étain sous le soleil des îles Turques-et-Caïques, plus précisément à Parrot Cay, où Bruce Willis possède une villa.

Dans Brooklyn Affairs, Bruce Willis interprète Frank Minna, détective victime de meurtre. Son protégé, Lionel Essrog (joué par le réalisateur du film Edward Norton), également détective et atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, tentera de faire la lumière sur ce crime.

Brooklyn Affairs sortira en France le 4 décembre 2019.