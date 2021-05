Bruce Willis et Demi Moore aux anges : leur fille Tallulah s'est fiancée !

Les Willis annoncent une grande nouvelle ! Tallulah, la plus jeune fille de Bruce Willis et Demi Moore, s'est fiancée. Elle a partagé les photos de la demande de son compagnon, Dillon Buss, et a montré la superbe bague qu'elle porte au doigt.

Tallulah Willis a dit oui "avec la certitude la plus absolue" ! C'est ce qu'elle précise en légende de sa publication Instagram du mardi 4 mai 2021. La jeune femme de 27 ans a accepté la demande en mariage de Dillon Buss, une demande faite genou fléchi dans un jardin face à Tallulah, pieds nus et émue.

"Je peux enfin t'appeler ma fiancée. Je t'aime pour toujours Buuski Lu, tu es ma meilleure amie", ajoute Dillon Buss sur Instagram. Le couple a reçu des centaines de commentaires de félicitations, notamment du top model Helena Christensen, de la danseuse (et compagne de l'acteur Brian Austin Green) Sharna Burgess et de l'épouse actuelle de Bruce Willis, Emma Heming.

Tallulah a aussi montré en vidéo la bague que son futur mari lui avait offert. La main tremblante, elle permet à ses plus de 336 000 abonnés de voir le bijou sous tous les angles.