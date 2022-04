Bruce Willis : Sa maladie pourrait venir d'un évènement remontant à 20 ans...

L'annonce a secoué et ému Hollywood, l'acteur de légende Bruce Willis a mis un terme à sa carrière à l'âge de 67 ans. Contraint de dire stop au cinéma à cause d'une maladie cérébrale grave, l'aphasie, celui qui s'était illustré dans la saga Die Hard n'est plus en mesure d'exercer le métier qui a fait de lui une star. Des amis de ce dernier ont déclaré à The Sun que l'origine de la maladie pourrait être un accident survenu sur un plateau de tournage en 2002...

En effet, la cause de l'arrêt de la carrière de Bruce Willis pourrait être le tournage de Tears of the sun, au cours duquel l'acteur a été touché à la tête par "un objet pyrotechnique". A l'époque, la vedette avait d'ailleurs porté plainte contre la société Revolution Studio et le professionnel des effets spéciaux Joe Pancake en déclarant qu'il avait souffert de "blessures mentales et physiques" après qu'il ait été touché par un explosif imitant un tir de pistolet. Les faits remontent à octobre 2002. Joe Pancake avait réfuté les accusations en déclarant au Daily Mail : "C'est des conneries, le juge lui a ri au nez".

Selon un technicien des effets spéciaux, sur le tournage, Bruce Willis et trois autres acteurs tiraient des balles à blanc quand une "douille chaude" a heurté le front de la star. Dans ce film, Bruce Willis interprétait le rôle du lieutenant A.K Waters, un combattant hors-pair missionné de sauver un médecin enlevé par les rebelles dans la jungle du Nigéria. A la suite de quoi l'acteur avait déclaré souffrir "d'une extrême douleur mentale, physique et émotionnelle." D'après ses avocats, Bruce Willis avait dû faire appel à du personnel médical à l'époque. L'affaire a été classée en août 2005, sans que nous sachions si une somme d'argent avait été versée... Jeudi 31 mars, Joe Pancake a déclaré que la star hollywoodienne lui avait fait vivre un enfer pendant les deux ans de poursuites en trainant son nom dans la boue...