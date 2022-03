Bruce Willis malade : de quoi souffre-t-il ?

La légende du cinéma Bruce Willis met officiellement un terme à sa carrière. Atteint d'un trouble de langage appelé aphasie, la star de Die Hard et Pulp Fiction est contrainte d'abandonner ses projets pour se concentrer sur sa santé et une éventuelle rééducation. Interrogé sur BFMTV, le docteur Alain Ducardonnet a expliqué les symptômes de cette terrible maladie.

C'est une triste nouvelle qui s'est abattue sur le clan Willis : L'acteur est touché par l'aphasie, une maladie méconnue. Aussi ce jeudi, le spécialiste santé de la chaîne BFMTV est revenu sur les symptômes. "La personne ne peut plus parler, n'a plus le langage, donc non seulement elle ne s'exprime plus mais elle a aussi des difficultés pour comprendre ce que dit l'autre". "Donc c'est extrêmement difficile d'être acteur avec ce trouble très particulier" a expliqué le médecin sur le plateau de BFMTV. Alors que l'aphasie "est un trouble neurologique lié à une atteinte du cerveau" qui est généralement la conséquence d'un AVC, les circonstances du déclenchement de la maladie chez l'acteur restent à ce jour inconnues.

La nouvelle était tombée sur la page Instagram de sa fille aînée Rumer (qu'il a eu avec Demi Moore en 1988). Cette dernière, attristée, avait publié : "Aux fans incroyables de Bruce, nous, la famille, nous voulions vous partager que notre bien aimé Bruce a subi quelques problèmes de santé ces derniers temps et qu'une aphasie lui a récemment été diagnostiquée, ce qui impacte ses fonctions cognitives. En raison de cela, c'est avec beaucoup de regret que nous vous annonçons qu'il se mettra désormais en retrait de sa carrière, qui comptait tellement pour lui."

Les fans pourront néanmoins voir une dernière fois leur idole dans un film à paraitre cette année, Paradise City. Ce long-métrage de Chuck Russel réunira Bruce Willis et John Travolta à l'écran pour la première fois depuis Pulp Fiction en 1994.