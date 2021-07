Demi Moore et sa fille Rumer Willis : bikini, corps de rêve, sortie en bateau... elles s'éclatent

Bronzette toute la journée, farniente au bord de l'eau turquoise et balade en bateau. Voilà comment résumer les vacances de Demi Moore (58 ans) et de Rumer Willis (32 ans) ! La mère et la fille que l'on pourrait confondre tant elles sont superbes, se sont envolées direction la Grèce. Sur leurs comptes Instagram, elles ne manquent pas de narguer leurs followers avec des selfies en maillot de bain et des vidéos montrant le paysage et les couchers de soleil.

Dimanche 4 juillet 2021, jour de la fête nationale aux Etats-Unis, Demi Moore, que l'on a pu voir dans les films Ghost avec Patrick Swayze et Whoopy Goldberg, ou encore dans G.I Jane, a posté une photo d'elle en compagnie de sa fille, mannequin et actrice. "Bonne fête du 4 juillet de Santorin", a-t-elle marqué en guise de légende. Mais ce n'est pas la légende que ses fans ont retenu mais bien la beauté des deux femmes qui apparaissent cheveux au vent, sourire aux lèvres et lunettes de soleil vissées sur le nez, à bord d'un bateau. Elles portent toutes un maillot de bain rouge. Une fois encore, on pourrait presque se demander qui est la fille...

Sur son compte, Rumer Willis, a aussi dévoilé ses looks et son corps parfait à ses fans : en maillot de bain, en train de bronzer sur la plage ou apprêtée pour aller danser, la jeune femme de 32 ans s'affiche totalement et sans complexe dans les Cyclades !