Enfants de stars : Clafoutis, K, Mowgli... Les prénoms les plus WTF

Mettre un enfant au monde, quel bonheur ! Ce petit miracle de la vie inspire à de nombreuses stars une grande créativité en ce qui concerne les prénoms de leur tendre progéniture. Friandises, symboles religieux, théorèmes mathématiques ou noms d'extra-terrestres, petit aperçu des prénoms d'enfants de stars les plus originaux (et les plus drôles).

Villes du monde et géographie

La Ville lumière a inspiré de nombreux artistes dont l'emblématique Michael Jackson qui a souhaité que sa fille adorée s'appelle Paris. Ancienne amie du King, l'héritière Paris Hilton soutient qu'il a prénommé sa fille ainsi pour lui faire honneur. Seul hic, la mère de la fille du roi de la pop, Debbie Rowe, affirme que ce prénom est en réalité une ode à la beauté de la capitale française et n'a donc rien à voir avec Paris Hilton. Difficile de démêler le vrai du faux depuis le décès du roi de la pop. Plus poétiques, mais d'inspiration toujours aussi frenchie, Bradley Cooper et Irina Shayk ont souhaité appeler leur fille Léa de Seine.

Les villes et la géographie américaines ont également la cote chez les stars. Ainsi, le fils de Victoria et David Beckham s'appelle Brooklyn. Lors d'une interview, le couple avait confié qu'il s'agissait de la ville où il avait été conçu. De même, Pette Wentz et Ashlee Simpson ont affublé leur fils du doux nom de Bronx... Mowgli ! Ce prénom ne fait aucunement référence à la jungle urbaine, mais plutôt à la passion du couple pour le dessin animé Le Livre de la Jungle. Tout "simplement" ! N'oublions pas non plus Kim Kardashian et Kanye West qui ont prénommé leur fille aînée North West et l'un de leurs fils Chicago (ce dernier nom faisant référence à la ville d'origine de l'artiste).

Encore plus exotique,Alicia Keys (passionnée de l'univers mystérieux des pharaons) a quant à elle prénommé son fils Egypt. Dernier, mais non des moindres, Doc Gyneco a prénommé sa fille Jérusalem-Alda.

Sucreries et gourmandises

Le clafoutis n'est pas qu'un dessert crémeux et fruité, non, c'est également le prénom de la fille du créateur André Courrèges. Plus sain et (un peu) moins sucré, la fille de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin répond au doux prénom dApple. Référence à ce petit outil technologique qui a séduit le monde entier ? Pas du tout. L'actrice avait expliqué au cours d'une interview chez Oprah Winfrey que les pommes étaient simplement "si douces, si saines et bibliques." Cela va de soi, effectivement.

Le plus jeune fils de Michael Jackson s'appelle Blanket. Non il ne s'agit pas d'une subtile référence à la blanquette de veau ("blanket" signifiant "couverture" en anglais). Toujours est-il que ce cher Blanket a désiré changer de prénom une fois arrivé à l'université, car il en avait assez que l'on se moque de lui. "Il a toujours pensé que le prénom Blanket était stupide et il en voulait à son père de l'avoir appelé comme ça. Quand il a grandi, ses camarades de classe se sont souvent moqués de lui, car ils étaient jaloux. Quand il a intégré la fac, il a choisi le prénom Bigi, et c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant", avait confié une source proche du clan Jackson sur le site RadarOnLine.

Religion et spiritualité

Certaines célébrités préfèrent les prénoms aux symboliques plus mystiques. C'est le cas de Madonna qui a prénommé sa fille Lourdes en référence à la ville française connues pour ses miracles religieux.

Très pieux, Kanye West et Kim Kardashian ont également choisi de faire référence à la religion pour deux de leurs enfants : Psalm ("psaume") et Saint. Plus métaphorique, la fille de Brad Pitt et d' Angelina Jolie, née en 2006 en Namibie, se prénomme Shiloh, ce qui signifie "havre de paix" en hébreu.

Sciences et chiffres

Les sciences recueillent également beaucoup de suffrages chez les stars. Victoria et David Beckham ont donné Seven (leur chiffre fétiche) en deuxième prénom à leur fille Harper), de même que Michael Youn et Isabelle Funaro. Chiffre porte-bonheur du couple également, ce prénom est aussi une déclaration d'amour à leur fille. En effet, il y a sept lettres dans "Je t'aime".

Beyoncé et Jay-Z aiment aussi les chiffres puisqu'ils ont prénommé leur fille Blue Ivy. Ivy faisant en fait référence au chiffre fétiche de Beyoncé en chiffres romains (IV).

Astronomie et astrologie

Le 28 mai 2020, Dane DeHaan devenait papa pour la seconde fois avec sa femme Anna Wood. Pour son fils, l'acteur a choisi le nom d'une fusée puisque son fils se prénomme Bert Apollo. Mieux encore, Elson Musk a battu tous les records d'originalité en choisissant le prénom X AE A-12 pour son fils né le 4 mai 2020. Seul problème, ce doux prénom a été refusé par la loi californienne qui n'accepte pas les chiffres dans les prénoms. Qu'à cela ne tienne, le couple a choisi de remplacer son prénom par : X AE A-Xii (qui signifie en réalité exactement la même chose en chiffres romains).

Nicolas Cage a choisi un prénom de superhéros pour son fils : Kal-El (évoquant le prénom de Superman). Côté météo, Kylie Jenner et son chéri Travis Scott ont appelé leur douce petite fille Stormi, inspiré du mot "orage". Plus proche de nous, dans l'Hexagone, le fils de l'artiste Sheryfa Luna et de son compagnon Vénus s'appelle également et naturellement... Vénus.

Royauté et monarchie

Pour son premier fils, Michael Jackson a choisi le prénom Prince. Il ne s'agit pas d'une référence au chanteur puisque les deux artistes avaient la réputation de se détester, mais "simplement" au fait qu'il est le fils du "Roi de la pop".

Plus surprenant venant d'un rappeur, 50 Cent a affublé son fils du prénom Marquise (idéal pour paraître "thug" ou faire carrière dans le rap game soit dit en passant). Son second fils s'appelle Sire, légèrement plus masculin.

Films et bandes dessinées

Raddix. Une subtile allusion de l'actrice à l'univers d'Uderzo ? Mystère. Maman depuis janvier 2020, Cameron Diaz a eu la joie d'accueillir une petite fille avec son époux Benji Madden. La fillette a été baptisée. Une subtile allusion de l'actrice à l'univers d'Uderzo ? Mystère.

Les inclassables

. Les filles précédentes de Cécile avaient pour prénoms Bleuette et Anémone. Cécile Duflot (ancienne ministre du Logement et de l'Égalité des territoires entre 2012 et 2014) a nommé sa quatrième fille du nom d'un solvant puisqu'elle répond au magnifique prénom Térébentine . Les filles précédentes de Cécile avaient pour prénomset

Le mannequin Claudia Schiffer a prénommé Caspar son fils né en 2003. Ce prénom ne fait pas référence au film Casper, mais signifie "trésor" en hébreu. Plus terre à terre, le designer Philippe Starck a poussé le minimalisme à son paroxysme pour le prénom de sa fille qui se prénommetait modestement K. Quelques années auparavant (en 1996), Philippe avait choisi d'appeler son fils Oa. Une lettre de plus, ça compte ! Enfin, le couple Brangelina a baptisé sa fille adoptée en 2007 Pax. Non, il ne s'agit pas d'une armoire Ikea, mais du nom que souhaitait la mère biologique de la fillette.

Nul doute que les stars Katy Perry, Sophie Turner ou encore Rachel-Legrain Trapani peuvent nous réserver encore de belles pépites pour leurs bébés prévus en 2020.