Dane DeHaan papa : Il donne à son fils... le nom d'une fusée !

Dane DeHaan est papa pour la deuxième fois ! L'acteur star de la série True Blood a fait cette grande annonce le 28 mai 2020 sur Instagram. En légende d'une photographie où on le découvre avec sa femme Anna Wood, sa fille Bowie Rose et son nouveau-né, il écrit : "Et juste comme ça, nous sommes une famille de quatre... Bienvenue à Bert Apollo DeHaan !"

Voici Bert Apollo DeHaan !

De son côté, l'actrice Anna Wood (vue notamment dans les films The Code et Chronicle) a partagé le même cliché en indiquant : "Il est notre bébé arc-en-ciel. Pas seulement à cause de la perte que nous avons subie avant de le concevoir. Il apporte également de l'espoir et de la joie en cette période effrayante et triste pour notre nation et le monde. Il est né quelques semaines plus tôt à New York, au milieu d'une pandémie mondiale. C'est déjà un petit guerrier courageux qui nous a rappelé de vivre, d'aimer et de rester présents pendant ses cinq petits jours sur terre. Nous sommes impatients de continuer à apprendre de lui. Voici Bert Apollo DeHaan !" Très heureuse d'agrandir sa famille, Anna a en effet a rappelé la fausse couche dont elle a été victime juste avant de tomber enceinte de son fils.

Déjà parents d'une petite fille prénommée Bowie Rose âgée de 3 ans, Dane et Anna sont mariés depuis 2012. Mari idéal, Dane avait confié lors de la première grossesse de sa femme qu'il la gâtait "autant qu'il pouvait". Interviewé par People, il avait plus tard déclaré : "Je m'assure toujours qu'elle reçoive suffisamment de massages et qu'elle ait tout ce dont elle a besoin." Un acteur, papa et mari idéal !