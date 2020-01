Cameron Diaz maman : elle refuse de confier son bébé à une nounou

Pour une surprise, c'est une surprise ! Plutôt que d'annoncer un nouveau rôle au cinéma – on l'attend au tournant depuis 2014 –, Cameron Diaz a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle venait d'accueillir, avec son mari Benji Madden, une petite fille. Sur Instagram, la comédienne de 47 ans a évoqué la naissance de Raddix le 3 janvier 2020 sans plus d'informations, précisant qu'elle souhaitait protéger l'intimité du bébé. "Raison pour laquelle nous ne publierons pas de photos ni ne communiquerons d'autres détails, si ce n'est qu'elle est vraiment vraiment mignonne !!", détaillait-elle. Un maître-mot qu'elle compte suivre à la lettre, semble-t-il, puisque selon les dernières nouvelles, elle ne confiera pas non plus son éducation à une nounou.

"Cameron veut passer chaque seconde avec son bébé", a tout simplement expliqué une source au magazine People. La discrétion sera donc une priorité pour la petite famille, tout comme elle l'est depuis des mois. Si Raddix est née à la fin du mois de décembre 2019 – un bien joli cadeau de Noël ! –, la maman n'a jamais été aperçue enceinte. On l'a pourtant vue ce même mois en compagnie de Benji Madden en soirée en Beverly Hills... sans baby bump. Idem en août dernier en vacances à Saint-Tropez. "Leurs amis proches sont extrêmement loyaux, poursuit la source du magazine People. Ça n'a donc rien d'étrange qu'ils soient parvenus à conserver le secret."