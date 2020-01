Cameron Diaz maman : elle révèle avec Benji la naissance mystérieuse d'une fille

En couple depuis mai 2014, fiancés juste avant Noël la même année et mariés quelques jours plus tard, en janvier 2015, à leur domicile de Beverly Hills, en présence de proches tels que Drew Barrymore ou Joel Madden, Cameron Diaz et Benji Madden, s'ils n'ont depuis pas hésité à se faire occasionnellement des déclarations enflammées au vu et au su du public, ne se sont jamais exprimés en personne sur un éventuel désir d'enfant. Mais d'autres l'ont fait pour eux et les rumeurs de grossesse ont régulièrement fleuri - à tort.

Juste après leur mariage, un informateur de l'hebdomadaire People affirmait que tous deux souhaitaient fonder une famille. "Cameron prendra les choses comme elles viendront, mais ne soyez pas surpris de la voir lever le pied et prendre soin d'elle en vue d'une possible grossesse", estimait cette source. En 2016, bis repetita, toujours via People, généralement bien renseigné sur ces sujets : "Elle veut une famille. Elle fait tout son possible pour savourer cette période de sa vie. Elle se sent comblée et elle veut devenir maman." En 2018, le tabloïd Us Weekly allait encore plus loin, avançant que le couple livrait une bataille longue et difficile pour avoir un enfant, recourant même - sans succès - à la fécondation in vitro.

On ne saura sans doute jamais comment leur voeu si cher a été exaucé, mais l'essentiel est qu'il ait pris corps avec la naissance de Raddix.