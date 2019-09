Cameron Diaz : Tendre déclaration de Benji Madden pour son anniversaire

L'actrice culte des années 1990 et 2000 (The Mask, Mary à tout prix, Charlie et ses drôles de dames, Allumeuses...) ne tarit pas d'éloges non plus sur son mari. Au début du mois d'août, elle se confiait au magazine InStyle. "Me marier avec lui est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon mari est le meilleur. Il est le plus génial des êtres humains, et il est un super partenaire. Le mariage est certainement difficile, et c'est beaucoup de travail. Vous avez besoin de quelqu'un prêt à faire ce travail avec vous, parce qu'il n'y a pas de 60/40 qui tienne dans le mariage. C'est 50/50, point. Tout le temps", disait-elle alors.

Thomas Montet