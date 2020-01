Cameron Diaz maman : premier détail sur la naissance de sa fille Raddix

On en sait un peu plus sur l'arrivée surprise du premier enfant de Cameron Diaz et Benji Madden, annoncée le 3 janvier 2020 sur les réseaux sociaux. Lundi, une source d'E! News a en effet confié que la fille de l'actrice et du rockeur, baptisée Raddix Madden, était née en fin d'année, après de longues années d'attente.

"Le bébé est né à la toute fin 2019. Ils sont rentrés à la maison et sont absolument exaltés. Ils le voulaient depuis si longtemps et tellement d'années, tout ça est vraiment surréaliste." L'actrice retraitée de 47 ans et son mari, âgé de 40 ans, ont choisi d'appeler leur petite fille Raddix. À en croire le faire-part, ce prénom est peut être en lien avec le mot d'argot américain "rad", qui désigne quelque chose de "canon". Ce choix de nom surprenant pourrait aussi venir du latin radix, qui désigne les racines d'une plante ou renvoie aussi la base, dans le domaine arithmétique. À moins que le couple ne soit fan du jeune artiste de musique électro Raddix : "C'est drôle parce que j'ai trouvé ce nom sur un générateur de mots sur Google en 2012 et je n'ai rencontré personne avec ce nom depuis", a d'ailleurs commenté l'Américain de 25 ans à Page Six.

Amie de Cameron Diaz depuis de longues années, Gwyneth Paltrow a profité de son passage aux Golden Globes le 5 janvier dernier pour commenter cette naissance surprise auprès d'Entertainment Tonight : "Nous sommes très, très excités, a affirmé la star, elle aussi âgée de 47 ans. Elle va être la meilleure." La petite Raddix est arrivée alors que ses parents s'apprêtaient à fêter leurs cinq ans de mariage. Déjà le 5 janvier 2015, c'est en toute discrétion que l'actrice de Mary à tout prix avait épousé le musicien du groupe Good Charlotte dans leur maison de Beverly Hills.

Une grossesse mystérieuse

Aucune précision n'a en revanche été donnée sur la grossesse... Lors de ses dernières sorties publiques, Cameron Diaz n'est en effet jamais apparue avec un ventre arrondi. Peut-être le couple a-t-il fait appel à une mère porteuse, comme Kim Kardashian, Nicole Kidman ou encore Sarah Jessica Parker ?

"Heureuse nouvelle année de la part des Madden ! Nous sommes extrêmement heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden, ont annoncé Cameron Diaz et son mari sur Instagram vendredi dernier. Elle a ravi nos coeurs en un instant et parachève notre famille. Même si partager cette nouvelle nous comble de joie, nous éprouvons en même temps un puissant instinct qui nous pousse à protéger l'intimité de notre petite. Raison pour laquelle nous ne publierons pas de photos ni ne communiquerons d'autres détails, si ce n'est qu'elle est vraiment vraiment mignonne !!" La photo de famille à trois n'est donc pas pour tout de suite.