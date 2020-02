Michael Jackson : Son fils Blanket fête ses 18 ans, sa soeur Paris hallucine

Il est loin le temps où le regretté Michael Jackson cachait ses enfants à chacune de leur sortie... Le temps a passé, le chanteur a péri, et sa progéniture a bien grandi. Ainsi, Blanket, le benjamin du clan, vient de fêter son 18e anniversaire.

Sur son compte Instagram suivi par 3,5 millions d'abonnés, Paris Jackson (21 ans) a posté un message à l'occasion de l'anniversaire de son petit frère, accompagnant sa publication d'un court diapo photos. "Mon petit frère est légalement un adulte aujourd'hui. Bordel. Je lui ai changé ses couches. C'est un sacré coup... Je suis fière du jeune homme beau, intelligent, fin, drôle et gentil qu'il est devenu. Il tient à son intimité, donc c'est tout ce que je vais dire. Joyeux anniversaire petit frère", a-t-elle écrit. On ne sait pas ce qu'elle lui a offert, mais nul doute qu'elle a trouvé un beau cadeau.

Blanket, qui est extrêmement discret, a été vu avec son frère Prince Jackson (23 ans) se rendant dans un restaurant pour fêter son anniversaire. Le duo est très proche et collabore sur un projet sur YouTube. "Nous sommes très excités d'annoncer que nous démarrons une nouvelle chaîne de critique cinéma. Dès maintenant, vous pouvez aller voir notre toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous savons que c'est une première vidéo très brute, mais nous voulons vous embarquer dans cette aventure au fil de nos améliorations et développements. Comme d'habitude, toute suggestion est la bienvenue ici ou en commentaire sur YouTube. Plus à venir ! Nous allons faire une chaîne dédiée à l'émission, restez à l'écoute", avait commenté Prince en mai dernier.

Blanket, de son vrai nom Michael Prince Jackson II, se fait appeler Bigi depuis 2015. Il est né à la suite d'une insémination artificielle et grâce à une mère porteuse dont l'identité n'a jamais été révélée...