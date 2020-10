Rumer Willis raconte sa première fois : "Il était plus vieux et en a profité"

La fille de Bruce Willis et Demi Moore se laisse aller aux confidences délicates... Le 20 octobre 2020, Rumer Willis était l'invitée de Jada Pinkett Smith dans un nouvel épisode de sa série Facebook Watch, Red Table Talk, consacré au consentement. Une discussion lors de laquelle la jeune Américaine de 32 ans est revenue sur sa première expérience sexuelle.

"J'ai perdu ma virginité quand j'avais 18 ans, s'est-elle d'abord souvenue. Je pensais surtout à la honte que je ressentais de ne pas l'avoir déjà fait. Je n'ai pas été abusée, ce n'était pas du viol, mais je n'ai pas dit 'oui'. Je n'étais pas enthousiaste, mais je n'ai pas dit 'non'. J'ai simplement laissé les choses se faire." Sans révéler l'identité de ce premier partenaire, Rumer Willis a ajouté : "Il était plus vieux et en a profité, il n'a pas vérifié. J'ai le sentiment que c'est la responsabilité de l'homme. Non veut dire non, mais qu'en est-il quand on ne peut pas dire non ?"

Plus jeune déjà, avoir deux célèbres acteurs pour parents n'a pas toujours été facile à vivre pour Rumer Willis : "Quand j'avais 14 ans, parce que j'avais si honte quand tous ces blogs sur moi, mon visage, sont sortis, je me disais, 'Oh et bien, si je suis désirée sexuellement, c'est que j'ai de la valeur'", a confié l'ancienne candidate de Danse avec les stars.