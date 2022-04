Bruce Willis désorienté lors d'un tournage : confidences alarmantes d'un réalisateur...

Alors que Bruce Willis vient d'annoncer la fin de sa carrière d'acteur en raison d'un grave problème de santé, un témoignage alarmant concernant une anecdote de tournage d'un ancien collaborateur de la star vient de tomber. Malheureusement, il en dit beaucoup sur l'état de santé de la vedette de la saga Die Hard...

C'est tout d'abord le réalisateur Mike Burns, qui l'a dirigé dans Course contre la mort, sorti en 2021, qui a déclaré s'être rapidement aperçu que l'artiste avait des soucis de santé. "Après le premier jour de travail avec Bruce, j'ai pu me rendre compte personnellement qu'il y avait un gros problème et j'ai compris pourquoi on m'avait demandé de raccourcir son texte", a-t-il dit au Los Angeles Times. Et ce témoignage rapporté par l'AFP n'est pas isolé. En effet, son collègue Jesse Johnson, réalisateur de White Elephant, avait retrouvé Bruce Willis pour ce film à petit budget plusieurs décennies après avoir côtoyé l'acteur. "Il était évident que ce n'était pas le Bruce dont je me souvenais", a-t-il dit. Le journal californien a même rapporté une scène saisissante qui aurait eu lieu sur le tournage du film. Selon des membres de l'équipe du film, Bruce Willis aurait à un moment lancé sur le tournage: "Je sais pourquoi tu es ici, et je sais pourquoi toi tu es ici, mais qu'est-ce que je fais ici, moi?" Un moment qui en dit long...

Pour rappel, la légende du cinéma des années 1990-2000 est atteinte d'aphasie, un trouble cognitif grave. Sur BFMTV, le médecin Alain Ducardonnet avait expliqué qu'un malade d'aphasie "ne peut plus parler, n'a plus le langage, donc non seulement il ne s'exprime plus mais il a aussi des difficultés pour comprendre ce que dit l'autre". Bruce Willis sera pour la dernière fois sur grand écran en 2022 dans le film Paradise City de Chuck Russel aux côtés de son partenaire de Pulp Fiction, John Travolta.