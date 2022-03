Uma Thurman, John Travolta et Samuel L Jackson : la team de Pulp Fiction réunie 27 ans plus tard !

La scène du Dolby Theatre de Los Angeles a vibré au rythme du septième art, le dimanche 27 mars 2022. On peut dire que cette 94e cérémonie des Oscars valait le coup d'oeil... et qu'elle a offert plus de spectacle que les trois trilogies Star Wars réunies. Outre la remise des prix, ou encore la gigantesque claque que Will Smith a mis à Chris Rock - à la suite d'une blague sur l'alopécie de Jada Pinket Smith -, l'audience a assisté à des retrouvailles réjouissantes : celles des trois acteurs stars du film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, 27 ans après sa première projection.

Ces deux-là pensent qu'il ne s'agissait que d'un concours de danse

C'est en 1994 que le sanguinolant réalisateur dévoilait au public cet énigmatique puzzle cinématographique qu'est Pulp Fiction. Tout le monde se souvient des scènes emblématiques du long-métrage, dont la petite danse que partage Mia Wallace et Vincent Vega. Le 27 mars 2022, Uma Thurman et John Travolta ont donc repris cette séquence, lors de la 94e cérémonie des Oscars, pour le plus grand plaisir de tous. "Certains acteurs restent dans leur personnage pendant tout le tournage, d'autres, hé bien... n'en sortent jamais, a plaisanté Samuel L. Jackson, lui aussi sur scène. Pulp Fiction était un chef-d'oeuvre, mais ces deux-là pensent qu'il ne s'agissait que d'un concours de danse !"