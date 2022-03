Penélope Cruz au bras de Javier Bardem, Kourtney Kardashian embrasse goulument Travis Barker aux Oscars

C'est sans doute la cérémonie la plus attendue de l'année. Le dimanche 27 mars 2022, la semaine s'est clôturée en grandes pompes puisque la 94e édition des Oscars avait lieu, depuis le Dolby Theatre d'Hollywood Boulevard, à Los Angeles. Sans surprise, la planète entière était au rendez-vous pour connaître les grands gagnants, un mois après que l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma ait annoncé les nominations. Comédiennes et comédiens, réalisatrices et réalisateurs... tous ceux qui participent de près ou de loin au monde merveilleux du septième art étaient de la partie.

La cérémonie des Oscars est une jolie occasion de célébrer le grand écran, mais elle comporte aussi une dose de stress, notamment pour les nommés. C'est pourquoi la grande majorité est venue accompagnée de sa moitié. Le tapis rouge, installé à l'entrée du Dolby Theatre, a donc été foulé par Benedict Cumberbatch et son épouse Sophie Hunter, Maggie Gyllenhaal et son mari Peter Sarsgaard, Penélope Cruz et Javier Bardem, Kourtney Kardashian et Travis Barker, Olivia Colman et son mari Ed Sinclair, Will Smith et Jada Pinkett Smith - juste avant qu'il ne mette une gifle monumentale à Chris Rock -, Rachel Zegler et son compagnon Josh Andrés Rivera ou encore par Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Etaient également présents : Jamie Dornan et sa femme Amelia Warner, Nicole Kidman et Keith Urban, Zach Baylin et Kate Susman, Riz Ahmed et sa femme Fatima Farheen Mirza, Samuel L. Jackson et son épouse Latanya Richardson, Daniel Kim et sa femme Mia Kim Wiki, Denzel Washington et sa femme Pauletta, Ann Mangini et Mark Mangin, Serena Williams et son mari Alexis Ohanian, Kirsten Dunst et Jesse Plemons, Jessica Chastain et son mari Gian Luca Passi de Preposulo, Denis Villeneuve et sa femme Tanya Lapointe, Josh Brolin et Kathryn Boyd Brolin ainsi que Kenneth Branagh et Lindsay Brunnock.

Oscars 2022, le palmarès

Oscar du meilleur long-métrage : CODA, de Siân Heder

Oscar du meilleur réalisateur : Jane Campion, The Power of the Dog

Oscar de la meilleure actrice : Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

Oscar du meilleur acteur : Will Smith, La Méthode Williams

Oscar du meilleur film international : Drive My Car, de Ryūsuke Hamaguchi

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle : Ariana DeBose, West Side Story

Oscar du meilleur acteur dans un second rôle : Troy Kotsur, dans CODA

Oscar du Meilleur film d'animation : Encanto, la fantastique famille Madrigal

Oscar du Meilleur documentaire : Summer of Soul

Oscar du Meilleur scénario original : Belfast, de Kenneth Branagh

Oscar du Meilleur scénario adapté : CODA, de Siân Heder