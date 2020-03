Irina Shayk proche de Vito Schnabel, l'ex d'Amber Heard et d'Heidi Klum

Tout le monde n'est pas effrayé de la même façon par la pandémie de coronavirus. Alors que la ville de New York se trouve dans une situation particulièrement délicate, que le nombre de personnes infectées par le Covid-19 s'envole depuis plusieurs jours, le confinement n'est pas pris au sérieux par tous. Donald Trump a choisi de ne pas l'imposer, offrant la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de se balader comme bon leur semble.

C'est justement au cours d'une promenade qu'Irina Shayk et Vito Schnabel ont mis la puce à l'oreille sur un probable rapprochement. Le célèbre mannequin russe de 34 ans et le marchand d'art new-yorkais de 33 ans ont été aperçus ensemble le 27 mars 2020. Le détail qui a lancé la rumeur de cette nouvelle idylle ? Irina Shayk est entrée dans l'appartement de Vito Schnabel comme le montrent les photos publiées par le Daily Mail. Vêtue d'un long manteau bleu et d'un jean, avec un masque qu'elle ne portait même pas devant la bouche, Irina Shayk n'a pas semblé avoir remarqué la présence des paparazzi. Idem pour Vito Schnabel, qui avait un masque tout aussi mal porté.

Séparée depuis dix mois de l'acteur américain Bradley Cooper, Irina Shayk n'a plus eu de flirt identifié depuis cette rupture dans laquelle Lady Gaga aurait eu un rôle. Il se dit en effet que Bradley Cooper et la chanteuse auraient créé une connexion très intense lors du tournage du film A Star Is Born. De l'histoire d'amour entre Irina Shayk et Bradley Cooper est née une petite fille en mars 2017, prénommée Lea.

De son côté, Vito Schnabel n'est pas seulement un grand amateur d'art, il aime aussi les jolies femmes. Il a été en couple avec Amber Heard et Heidi Klum. Pour rappel, Vito n'avait pas su rester fidèle à celle qui est désormais la femme de Tom Kaulitz (Tokio Hotel), ce qui avait provoqué leur rupture définitive en septembre 2017.