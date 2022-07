Bruce Willis malade et atteint d'aphasie : l'acteur au coeur d'une horrible rumeur...

En mars dernier, Bruce Willis annonçait mettre un terme à sa carrière d'acteur en raison de problème de santé. L'acteur de 67 ans souffre d'aphasie (troubles du langage). Il est toutefois à l'affiche du film Paradise City de Chuck Russell dans lequel il incarne le personnage de Ryan Swan. Un chasseur de primes qui se rend à Hawaï pour se venger d'un criminel responsable de la mort de son père. La sortie de ce film est prévue pour courant 2022.

Un tournage éprouvant pour Bruce Willis et son producteur Ramdall Emmett

Actuellement, des rumeurs circulent au sujet du producteur hollywoodien Randall Emmett. Un rapport, dévoilé par le Los Angeles Times, indique que celui-ci aurait poussé le mari d'Emma Heming-Willis à travailler malgré ses soucis de santé. En 2020, Randall Emmett avait engagé Bruce Willis pour jouer dans le film de serial-killer La Proie (Midnight in the Switchgrass) aux côtés de Megan Fox et Emile Hirsch. Un tournage qui avait vite tourné au vinaigre en raison des nombreuses pertes de mémoire de l'acteur de Piège de cristal. Ce qui avait profondément touché Randall Emmett qui aurait exprimé en larmes à sa compagne, la star de téléréalité Lala Kent : "Je n'en peux plus. C'est tellement triste. Bruce ne se souvient même pas de ses dialogues. Il ne sait même pas où il est." Des propos démentis par le producteur qui a affirmé ne pas être au courant de la maladie dont souffrait Bruce Willis. Depuis ce mauvais épisode, Randall Emmett est accusé d'abus de pouvoir et d'harcèlement sexuel.

Selon Marty Singer, l'avocat de Bruce Willis, toute la faute n'est pas à rejeter sur Randall Emmell. "Mon client a continué à travailler après le diagnostic médical parce qu'il voulait travailler et se sentait capable de le faire, comme plein d'autres personnes qui sont atteintes d'aphasie. En apparaissant dans ces films, Monsieur Willis a permis qu'ils soient financés. Avec pour conséquence de créer des milliers d'emplois, la plupart durant la pandémie de Covid-19", a-t-il défendu. La preuve que, même en tournant moins de films, Bruce Willis continue toujours de rapporter autant d'argent au cinéma hollywoodien !