Diaporama : Bruce Willis malade et atteint d'aphasie : l'acteur au coeur d'une horrible rumeur...

1 / 17 Bruce Willis malade et atteint d'aphasie : l'acteur au coeur d'une horrible rumeur...

2 / 17 Bruce Willis à la première de 'Sin City: A Dame To Kill For' au Théâtre "TCL" à Hollywood.

3 / 17 Bruce Willis et sa femme Emma Heming se promènent dans les rues de Los Angeles le 23 juin 2022.





4 / 17 Bruce Willis va prendre un café avec des amis à Los Angeles, le 19 juin 2022.





5 / 17 Bruce Willis va se chercher une glace à emporter à Los Angeles le 7 juin 2022.





6 / 17 Bruce Willis en train de faire de l'exercice avec un coach à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 3 juin 2022.





7 / 17 Bruce Willis en train de faire de l'exercice avec un coach à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 3 juin 2022.





8 / 17 Bruce Willis à la 2ème soirée annuelle Luminere Award de M. Night Shyamalan au 26ème Festival du Film de Philadelphie, le 26 octobre 2017





9 / 17 Bruce Willis à la 2ème soirée annuelle Luminere Award de M. Night Shyamalan au 26ème Festival du Film de Philadelphie, le 26 octobre 2017





10 / 17 Bruce Willis - Les célébrités arrivent au T-Mobile Arena pour assister au combat de boxe qui oppose Floyd Mayweather et Conor McGregor à Las Vegas le 26 aout 2017.





11 / 17 Bruce Willis à la soirée The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer au théâtre Lynwood Dunn à Hollywood, le 5 avril 2017 © CPA/Bestimage

12 / 17 Emma Heming-Willis et son mari Bruce Willis à la soirée The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer au théâtre Lynwood Dunn à Hollywood, le 5 avril 2017 © CPA/Bestimage

13 / 17 Bruce Willis avec sa femme Emma Heming-Willis et Mary-Louise Parker à la soirée The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer au théâtre Lynwood Dunn à Hollywood, le 5 avril 2017 © CPA/Bestimage

14 / 17 Bruce Willis et sa femme Emma Heming (enceinte) à West Hollywood. Le 2 mars 2014.

15 / 17 Bruce Willis, Emma Heming à la soirée Vanity Fair après la 86 ème cérémonie des Oscars le 2 mars 2014





16 / 17 Bruce Willis et sa femme Emma Heming (enceinte) à la soirée Vanity fair après les Oscars 2014 à West Hollywood. Le 2 mars 2014