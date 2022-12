"Il ne peut plus dire grand-chose" : Bruce Willis de plus en plus malade, sa famille "prie pour un miracle"

Le reverra-t-on un jour devant la caméra, lancer un petit regard en coin de ses yeux malicieux ? Malheureusement, il semblerait que cette perspective s'éloigne de semaines en semaines... Atteint d'aphasie depuis plusieurs mois déjà, ce qui avait précipité l'annonce de la fin de sa carrière en mars dernier, Bruce Willis verrait en effet son état empirer chaque jour, selon l'un de ses proches au média Radar Online.

Une source qui a détaillé les tristes conditions de vie de l'acteur, désormais totalement diminué. "Il ne peut plus dire grand-chose et il ne semble pas comprendre grand-chose à ce que les autres lui disent", a-t-il notamment expliqué, avant d'en rajouter une couche : "Il y a des jours où elles ont des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés".

Elles, ce sont les femmes de la vie de Bruce Willis, toujours très présentes pour lui : son épouse, Emma, mais également son ex, Demi Moore, prête à la soutenir en toutes circonstances. "Elle a été en contact permanent avec Bruce et Emma. Elle profite de toutes les occasions possibles pour passer du temps avec lui. Si elle n'est pas à ses côtés, elle l'appelle au téléphone pour que Bruce puisse entendre sa voix", raconte la même source au sujet de l'actrice américaine, mère des trois premières filles de Bruce Willis.

Ses filles, son pilier

Trois jeunes femmes, Rumer (34 ans), Scout (31 ans) et Tallulah (28 ans), qui ont parfois du mal à voir la santé de leur père décliner à ce point. Toutes les trois postent d'ailleurs régulièrement des photos de lui sur leurs réseaux sociaux, mais, selon leurs proches, "l'ancien Bruce manque aux filles plus âgées - celui qui les taquinait sur leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités".