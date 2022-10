Bruce Willis gravement malade : moments intimes et "magiques" dévoilés avec sa femme Emma et leurs deux filles

Le 30 mars 2022, Bruce Willis annonçait via un communiqué cosigné par sa femme Emma Heming et son ex-femme Demi Moore la fin de sa longue et belle carrière. L'acteur de 67 ans souffre d'une aphasie qui affecte ses capacités cognitives. Il est toutefois à l'affiche du film Paradise City dont la sortie est prévue le 11 novembre prochain aux Etats-Unis. Il y incarne le rôle principal de Ryan Swan.

Pour Bruce Willis, son absence des plateaux de tournage lui permet néanmoins de profiter des instants magiques en famille avec sa femme et leurs deux filles : Mabel Rey, 10 ans et Evelyn Penn, 8 ans. Des moments précieux qu'Emma Heming n'a pas hésité à partager sur son compte Instagram ce dimanche 16 octobre avec une vidéo touchante dans laquelle on voit l'acteur de 67 ans avec sa femme et leurs deux enfants. Le tout avec le titre The Bones de la chanteuse Maren Morris en fond sonore. "Nous ne croyons pas à la perfection ici mais à notre été 2022 qui s'en rapproche. En réalité, c'était magique", a-t-elle écrit Emma Heming en légende. Des images qui ne sont pas sans émouvoir les nombreux abonnés de la jeune femme de 44 ans qui ont laissé de nombreux commentaires notamment ceux-ci : "Je suis si heureux pour votre famille et Bruce a l'air d'aller bien", "Vos filles sont magnifiques. Tout l'amour et le plaisir sont si doux à voir. Votre mari est aimé par de nombreuses personnes. Son talent a apporté le rire et l'excitation à tant de personnes", "Merci Bruce Willis, vous êtes une inspiration incroyable et pour moi l'acteur le plus génial de cette planète."