Bruce Willis malade : sa femme publie une photo touchante de l'acteur avec sa jeune fille

Ce soir, les fans de Bruce Willis pourront retrouver leur idole sur W9 en prime time dans Die Hard : une belle journée pour mourir, le cinquième volet de la série. Une diffusion qui sera à coup sûr teintée de nostalgie tant la nouvelle de la retraite forcée de l'acteur a ému le monde entier. Le populaire comédien qui a révélé être atteint d'aphasie a été contraint de dire adieu au cinéma à l'âge de 67 ans.

Les fans retrouveront les aventures de John McClane en Russie pour libérer son fils prisonnier et agent de la CIA. Ce volet, réalisé par John Moore et sorti en 2013, devrait donc rester l'ultime film de la saga de Bruce Willis. Depuis que l'on a appris la retraite de la légende du cinéma d'action, une vague d'émotion a envahi l'entourage de la star. On a d'ailleurs entendu des amis de ce dernier évoquer la possible origine de la maladie. Cette fois c'est la femme de l'acteur, Emma Heming, qui a publié une photo de son mari avec leur fille de 10 ans.

La jeune épouse de la star n'a en effet pas souhaité s'éterniser sur la retraite de son mari mais a fêté comme il se doit l'anniversaire de leur petite née en 2012. On pouvait ainsi lire des tendres mots de la maman envers sa fille Mabel Ray avec de superbes photos de famille ainsi qu'une vidéo de la fête. "C'est vrai bébé, rêve grand, garde en vue les étoiles et souviens toi de profiter au maximum ! Joyeux 10e anniversaire à toi Mabel Ray ! Tu es faite de coeur et d'esprit. Merci de nous choisir car tu es tellement aimée et respectée", pouvait-on lire en commentaire. Dans le diapo, en dernière position, une superbe photo de Bruce et Mabel a ému les internautes.