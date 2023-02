Bruce Willis "n'avait pas toutes ses capacités" : un célèbre acteur raconte le tout dernier tournage de la star

Les nouvelles sont mauvaises pour Bruce Willis, acteur américain légendaire spécialisé dans les films d'action. Aujourd'hui âgé de 67 ans, le mythique interprète de John McClane souffre d'un trouble neurologique grave qui affecte grandement ses capacités cognitives. Une pathologie plus connue sous le nom d'aphasie qui a mis fin à sa carrière.

Mais la semaine dernière, on apprenait de sa famille que l'ex de l'actrice Demi Moore, avec qui il a eu trois filles - Rumer (1988), Scout (1991) et Tallulah (1994) - souffre désormais d'une forme de démence incurable selon un nouveau diagnostic médical. "La maladie de Bruce a progressé", pouvait-on lire dans ce communiqué signé de sa femme Emma Heming, avec qui il a deux filles (Mabel, née en 2012, et Evelyn, née en 2014).

Un coup dur pour les nombreux fans de l'acteur, qui a été affecté par cette maladie durant ses derniers tournages. Notamment lors de ceux de la saga Detective Knight, qui sera son tout dernier projet. L'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, qui lui donne la réplique dans ce long-métrage, a accordé une interview au journal Le Parisien et revient en détails sur les ultimes scènes tournées par Bruce Willis en 2021.

Ce n'était pas le Bruce que j'avais connu

"Durant le tournage, j'ai vite compris que ce n'était pas le Bruce que j'avais connu vingt-et-un ans plus tôt (dans Les Larmes du Soleil, ndlr)", explique-t-il. "Il n'avait pas la même énergie, il avait des pertes de mémoire, des difficultés à trouver ses marques. J'étais surpris, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave parce qu'il arrivait quand même à fonctionner. (...) Il y a eu cependant des moments difficiles et on voyait qu'il n'avait pas toutes ses capacités", poursuit l'acteur à ce sujet.



Interrogé sur les scènes les plus compliquées à jouer, Jimmy Jean-Louis développe son propos. "Une en particulier : j'ai dû le secouer pour obtenir une réaction car il n'en avait pas !", concède-t-il. "C'est cette scène que nous avons tournée en dernier et il s'est avéré que c'est la dernière qu'il a jouée au cinéma. (...) C'est un moment forcément touchant, émouvant et qui brise le coeur. Il n'a que 67 ans, Bruce, il reste jeune. J'espère que la médecine pourra très vite faire des progrès et qu'il retrouvera un peu de ses capacités", annonce-t-il. Un sentiment partagé par tous les proches et les admirateurs de l'acteur américain.