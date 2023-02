"Sa maladie a progressé" : Bruce Willis diminué et atteint de "démence", le diagnostic complet est tombé

Un diagnostic plus spécifique

"Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie au printemps 2022, la maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus spécifique : la démence fronto-temporale (connue sous le nom de DFT). Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Bien que douloureux, c'est un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair", a-t-elle ajouté, de quoi beaucoup émouvoir les internautes.

"J'envoie beaucoup d'amour et de prières", "Amour et force à votre famille", "Je suis de tout coeur avec vous", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Pour rappel, lors du dernier réveillon de Noël, il était apparu affaibli, certes, mais bien entouré puisqu'il était accompagné, non seulement de sa femme et de leurs deux filles, mais aussi de son ex-femme Demi Moore, et de leurs trois enfants en commun : Rumer (34 ans), Scout (31 ans) et Tallulah (28 ans).