Diaporama : "Sa maladie a progressé" : Bruce Willis diminué et atteint de "démence", le diagnostic complet est tombé

1 / 13 "L'état de Bruce a progressé" : Bruce Willis malade, le diagnostic complet est tombé, douleur et soulagement

2 / 13 Il y a quelques mois, Bruce Willis, annoncait, à la surprise générale, mettre fin à sa carrière d'acteur. Bruce Willis à la première de "Glass" à Londres. © BestImage

3 / 13 On apprenait alors qu'il était atteint d'aphasie, qui est un trouble de la communication. Bruce Willis et Demi Moore avec leurs filles en 1996. © BestImage

4 / 13 "L'état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus spécifique", vient d'annoncer son épouse Emma Heming sur Instagram, plusieurs mois après la triste annonce. Bruce Willis et sa femme Emma Heming Willis - Les célébrités lors de la première du film 'Brooklyn Affairs' à l'occasion de la 57ème édition du Festival du Film de New York, le 11 octobre 2019. © BestImage

5 / 13 " J'envoie beaucoup d'amour et de prières ", " Amour et force à votre famille ", " Je suis de tout coeur avec vous ", ont réagi les internautes en dessous de ce post. Bruce Willis, ses filles Rumer, Scout et Tallulah, Demi Moore et Ashton Kutcher - Bruce Willis reçoit son étoile sur Hollywood Boulevard en 2006. © BestImage

6 / 13 En décembre dernier, Bruce Willis, malgré sa maladie, célébrait Noël en famille, y compirs avec son ex-femme Demi Moore et leurs enfants. Demi Moore, Bruce Willis et leurs filles Scout, Rumer et Tallulah sont en confinement ensemble dans l'Idaho. Mars 2020. © Instagram

