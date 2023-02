Tallulah Willis en balade avec sa soeur Scout : elle laisse échapper un sein en pleine rue, photos à l'appui !

Bruce Willis et Demi Moore ont formé l'un des couples les plus emblématiques des années 90. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1987, le coup de foudre fut immédiat. Mais alors qu'ils échangeaient leurs premiers regards, lors de l'avant-première d'Etroite surveillance, l'actrice était alors fiancée à l'un des acteurs du film, Emilio Estevez. Pas de quoi la retenir, puisqu'elle s'est finalement laissée séduire par la fougue de la star de Pulp Fiction et quatre mois plus tard, elle l'épousait lors d'un mariage improvisé à Las Vegas. Mais en juin 1998, le monde entier apprenait que les deux acteurs avaient décidé de se séparer.

Ils sont toutefois restés très proches depuis, notamment pour le bien de leurs enfants. Car ils sont en effet devenus parents ensemble à trois reprises : de Rumer (34 ans), Scout (31 ans) et Tallulah (29 ans). Ces deux dernières semblent notamment très proches, en témoigne leur promenade à deux le 3 février dernier dans les rues de Los Angeles. Le duo profitait alors d'une énième journée ensoleillée dans la ville californienne pour prendre l'air et se balader. La petite dernière de la famille, Tallulah, portait un crop top blanc qu'elle avait associée à une veste grise. Mais au moment d'enfiler ou de retirer celle-ci, elle a, par inadvertance, laissé échappé un sein.

Un sentiment de déjà vu

Un incident qui n'est toutefois pas si rare et vite arrivé. En effet, le 9 novembre dernier, c'est la nouvelle directrice artistique pour Coca Light, Kate Moss, qui s'était accidentellement dénudée alors qu'elle venait de se rendre dans un club ultra select de Londres pour les 40 ans de la marque. L'ex-compagne de Johnny Depp ne s'était alors pas plus offusquée que ça en voyant que sa poitrine était aussi visible.

On se souvient également de Sophie Marceau qui avait elle aussi connu cet accident vestimentaire sur les marches du festival de Cannes en 2005, tout comme Mariah Carey lors de la cérémonie des Oscars en 2017.