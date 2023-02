Diaporama : Bruce Willis "n'avait pas toutes ses capacités" : un célèbre acteur raconte le tout dernier tournage de la star

© BestImage, The ImageDirect / Bestimage

Les nouvelles sont mauvaises pour Bruce Willis.

L'acteur américain a du mettre fin à sa carrière car il souffre d'aphasie.

Sa famille a même annoncé que la maladie avait évolué et qu'il souffrait désormais de " démence ".



Une maladie qui a affecté l'acteur lors de ses derniers tournages.

L'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, qui lui donne la réplique dans cet ultime long-métrage, a accordé une interview au journal "Le Parisien".

