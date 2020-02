Kim Kardashian : Torride en lingerie dans le désert, sous un soleil brûlant

Après la révélation religieuse de son mari Kanye West, Kim Kardashian s'est engagée à arrêter de publier des photos de charme. Elle continue néanmoins de s'afficher en sous-vêtements, ceux de sa propre marque, Skims, qui vient de lancer une nouvelle collection. Sur sa campagne, la bombe de 39 ans pose sous un soleil brûlant dans le désert.

Kim Kardashian a officiellement lancé Skims en septembre 2019. La marque est la petite dernière de son portfolio, qui compte également KKW Beauty et KKW Fragrance. Pour sa nouvelle collection de sous-vêtements, l'épouse de Kanye West et maman de quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) pose vêtue de différents ensembles deux-pièces.

Kim apparaît également dans une vidéo mise en ligne par Skims. Les cheveux coiffés en crinière de lionne, la jolie brune embrase la Toile !