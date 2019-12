Kim Kardashian : Pour Kanye West, elle arrête les photos d'elle entièrement nue

En 2019, Kanye West a promis qu'il mettrait son génie au service de Dieu. Cette conviction, il tente de l'insuffler à son entourage. Première concernée : son épouse, Kim Kardashian, qu'il ne souhaite plus voir en tenue sexy ou sur des photos de charme. Après disputes et négociations, la superstar de télé-réalité se montre coopérative...

"Il est important [que Kim Kardashian] se montre dans toute sa splendeur et dans tout son pouvoir. Son pouvoir est dans son corps, dans sa nudité", avait expliqué Kanye West dans l'émission radio The Breakfast Club, en février 2015. À l'époque, Yeezy réagissait à la publication de la couverture de magazine de Kim Kardashian pour Paper. La bombe de 39 ans y posait entièrement nue, face à l'objectif du photographe Jean-Paul Goude.

"T'as pensé à nos quatre enfants ?"

Quatre ans plus tard, Kanye West a complètement changé d'avis ! "Je n'avais pas réalisé que ça me heurtait dans mon âme et dans mon esprit en tant qu'homme marié et amoureux. Et t'as pensé à nos quatre enfants ?", demandait-il à Kim après le Met Gala 2019, auquel elle avait assisté dans une robe conçue par Thierry Mugler. L'artiste est soudainement devenu un chrétien fervent et a consacré son neuvième album à Jésus-Christ en l'intitulant Jesus Is King ("Jésus est Roi" en anglais). Cette révélation l'a motivé à abandonner ses addictions au sexe et au cinéma porno. Elle le pousse également à demander à Kim Kardashian d'adopter un style vestimentaire moins aguicheur et à interdire le maquillage à leur fille aînée de 6 ans, North (qui le blâmerait pour cette dernière décision ?...).

"Je l'écoute et je le comprends. Mais à la fin, il me laisse toujours la liberté que je demande pour faire ce que je veux", révélait l'intéressée dans une interview à New York Magazine. Cette "liberté" lui est nécessaire ; la maman de North, Chicago, Saint et Psalm West a lancé une ligne de sous-vêtements baptisée Skims. Elle en porte les articles à la manière d'une égérie, sur des photos publiées sur Instagram.