Kim Kardashian : Ses tenues "trop sexy" au coeur de ses disputes avec Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West, c'est un couple qui dure depuis tant d'années. Désormais heureux parents de quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) et à la tête d'une fortune monstre, ils apparaissent comme un duo solide sur les tapis rouges et même à de rares occasions dans la télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian. Dans une interview au New York Magazine, la future avocate s'est livrée sur les petits désaccords qui viennent perturber sa vie de couple.

"La seule chose constante dans notre relation, c'est qu'elle n'a jamais arrêtée d'être fun. Et ce n'est pas grave de ne pas comprendre l'autre. Ce n'est pas grave si on ne pense pas ou ne ressent pas la même chose au même moment", a confié Kim Kardashian au magazine américain, le 25 novembre 2019. "L'important c'est de comprendre comment on peut grandir ensemble malgré nos différences. Quelles leçons peut-on tirer de ça ? Et aussi donner à l'autre le temps et l'espace de le comprendre", a-t-elle concédé.

L'un des sujets touchy pour le couple : les tenues parfois "trop sexy" de Kim Kardashian, à l'image de cette création Thierry Mugler portée pour le Met Gala en mai dernier. "Je viens juste de faire cette transition du rappeur qui regardait toutes les filles à celui qui ne regarde que son épouse. Je n'avais pas réalisé que ça me heurtait dans mon âme et dans mon esprit en tant qu'homme marié et amoureux. Et t'as pensé à nos quatre enfants ?", avait martelé Kanye West, face caméra, à quelques jours du grand événement.

Kanye est donc soucieux que son épouse n'en montre pas trop lors d'événements aussi médiatisés. "Je sais que mon mari me fait parfois remarquer que je suis un peu trop sexy et qu'il ne se sent pas à l'aise avec ça. Je l'écoute et je le comprends. Mais à la fin, il me laisse toujours la liberté que je demande pour faire ce que je veux", tempère aujourd'hui Kim Kardashian.