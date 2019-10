Kanye West : Ces choses absurdes qu'il a imposées à son équipe

D'album en album, le génie de Kanye West semble se muer un peu plus en folie. Depuis sa dernière hospitalisation, le rappeur s'est beaucoup rapproché de la religion et il s'est récemment converti au christianisme.

Alors que son très attendu album Jesus is King est terminé – mais la sortie ne cesse d'être repoussée –, il vient de confier à Zane Lowe dans l'émission Beats 1 Apple Music les directives étonnantes qu'il a données à ses collaborateurs.

"J'ai demandé à mes équipes de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, pendant qu'elles travaillaient sur l'album, a-t-il expliqué. Je leur ai dit : 'Pouvez-vous travailler et vous concentrer sur cet album ? Je propose qu'on se concentre tous, qu'on soit comme une famille qui prie et qui passe du temps ensemble.'" Une requête qui n'a pas manqué de surprendre, d'autant que ce n'était pas la seule règle à laquelle son équipe était astreinte. Il a aussi voulu qu'elle jeûne ! "C'est connu, quand les gens prient ensemble... Les familles qui prient ensemble restent ensemble. Quand les gens prient ensemble et jeûnent ensemble, le pouvoir est accru."