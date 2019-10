Kim Kardashian dévoile les photos de son baptême en Arménie

Trois de ses quatre enfants baptisés en Arménie

Difficile de comprendre exactement qui était au coeur du rite sacré, si l'on s'en tient aux photographies de Kim Kardashian, divine, entourée de chandelles et de ses filles North et Chicago. L'aînée de Kim Kardashian et de Kanye West avait d'ailleurs eu droit à sa propre cérémonie à l'âge de 22 mois dans la ville de Jérusalem. Et effectivement, selon les informations de People, ce sont les trois plus jeunes de la famille qui ont été baptisés le lundi 7 octobre 2019. Quoi de plus normal pour l'interprète d'I Am a God d'organiser, en grand, le baptême de ses enfants, Chicago, Saint et Psalm...