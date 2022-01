Kanye West avec Julia Fox à Paris : boucles d'oreilles en forme de fesses et ventre à l'air pour l'actrice

Quoi de plus romantique comme premier voyage à deux qu'une escapade à Paris pendant la Fashion Week ? Kanye West (Ye) et sa compagne Julia Fox ont été aperçus à la sortie du défilé Homme Kenzo automne-hiver 2022/2023 organisé à la Galerie Vivienne le 23 janvier 2022. Déjà très complices, l'actrice de 31 ans et le rappeur de 44 ans ont souhaité coordonner leurs vêtements respectifs en portant chacun un total look denim. Habillée d'un jean taille basse et d'une veste crop top - un look signé Schiaparelli - Julia Fox a dévoilé son ventre plat ainsi que son énorme tatouage dans le dos représentant une guitare. Plus audacieux, la jolie brune a porté des boucles d'oreilles XXL en laiton doré représentant un buste avec des seins et des fesses en forme de coeur. Ce bijou est issu de la collection printemps-été 2022 de Schiaparelli. Côté make-up, la charmante jeune femme a osé un smoky eyes intensément noir effet masque.

Un hommage au maquillage d'Amy Winehouse peut-être ? Ou bien une manière de copier l'effet lunettes de soleil noires de son chéri ? De son côté, Kanye West portait un ensemble en jean avec des bottes noires. Après le défilé, Ye a pu retrouver ses amis Pharrell Williams et J. Balvin avec lesquels il a posé devant les photographes.

Pour rappel, le couple a officialisé leur idylle au début janvier 2022. C'est Page Six qui avait révélé l'information avec le témoignage d'une source proche du couple. "Ils sortent tous les deux de leurs précédentes relations et ils se sont mutuellement beaucoup aidés à s'en remettre. Ce sont des genres d'âmes soeurs, c'est cool à voir", avait expliqué un informateur au magazine.

Kanye West est séparé de Kim Kardashian (qui a demandé le divorce en février 2021) tandis que Julia Fox est l'ex-femme de Peter Artemiev, qu'elle a publiquement qualifié de père absent pour leur fils Valentino (1 an le 17 janvier 2022).

Le papa de quatre enfants, North, Saint, Chicago et West (8, 6, 3 et 2 ans) semble retrouver le sourire au côté de l'héroïne du film Uncut Gems. Celle-ci a d'ailleurs récemment raconté leurs premiers rencards au site Interview : "J'ai rencontré Ye à Miami lors du réveillon du Nouvel An, et ça a été immédiat. Il nous a fait rire, danser et sourire toute la nuit, mes amies et moi. Nous avons décidé de (...) rentrer à New York pour aller voir Slave Play. Le vol de Ye a atterri à 18h, la pièce était à 19h et il était là à l'heure. Après la pièce, nous sommes allés dîner à Carbone, un de mes restaurants préférés."