Diaporama Kanye West avec Julia Fox à Paris : boucles d'oreilles en forme de fesses et ventre à l'air pour l'actrice

Kanye West (Ye), Pharrell Williams et J. Balvin au font row ddéfilé Homme Kenzo automne-hiver 2022/2023 au Galerie Vivienne dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 23 janvier 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage

Kanye West (Ye), Pharrell Williams and J. Balvin at the Frontrow during the Kenzo Men's Fall/Winter 2022/2023 fashion show at Galerie Vivienne as part of Paris Fashion Week, in Paris, France, on January 23, 2022.