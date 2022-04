Procès des Kardashians : Kylie Jenner utilise son ex pour enfoncer Blac Chyna

Dans la guerre que se livrent Blac Chyna et les Kardashians, tous les coups sont permis ! Ce lundi, lors du procès qui oppose les deux parties, Kylie Jenner n'a pas manqué de révéler quelques détails peu reluisants sur son ennemi du jour : des informations qu'elle tire de son ex... en commun avec Chyna.

Le rappeur Tyga était au centre de l'attention ce lundi au tribunal. En effet, quand l'avocat de Chyna a interrogé Kylie sur la relation qu'elle entretenait avec sa cliente, la plus jeune des Kardashians a été très cash. Elle a expliqué qu'elle n'était pas amie avec Chyna (bien que cette dernière ait été la compagne de Rob, le frère de Kylie) mais, surtout, qu'elle avait eu vent de son comportement destructeur et toxique, par la bouche Tyga lui-même(qui a un eu un enfant avec elle en 2012). Ce dernier aurait confié à Kylie que Chyna était une femme violente et qu'elle serait la responsable de l'énorme cicatrice de 15 cm sur son bras. La marque serait le résultat effroyable d'une violente attaque au couteau subit par le rappeur par son ex-compagne !

Mais Kylie ne s'est pas arrêtée là et a continué de dresser le portrait peu flatteur de son ex-belle soeur. Elle a notamment insisté sur le fait que Tyga décrivait Chyna comme alcoolique et droguée. Elle a conclu en affirmant qu'elle avait tenté de dissuader son frère de la fréquenter à l'époque. "J'ai senti que c'était mon devoir de le prévenir, mais en fin de compte, c'était à lui de prendre la décision" a-t-elle expliqué.

Au cours de cette semaine de procès, Kris Jenner, Chyna et maintenant Kylie ont eu l'occasion de s'exprimer. Kim Kardashian qui est en déplacement avec son chéri Pete Davidson du côté de Washington, n'a pas encore eu l'occasion de donner sa vision des relations entre Chyna et les Kardashians mais devrait selon toute vraisemblance prendre la direction du tribunal d'ici peu.

Pour rappel, cette cour judiciaire a été réclamée par Blac Chyna qui accuse les Kardashians d'être à l'origine de l'annulation de la saison 2 de son show Rob & Chyna en 2017.