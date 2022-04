Diaporama Procès des Kardashians : Kylie Jenner utilise son ex pour enfoncer Blac Chyna

Kylie Jenner. - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles © Birdie Thompson/AdMedia via ZUMA Wire / Bestimage

Kylie Jenner - Photocall de la soirée Vanity Fair en marge de la 92ème cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles.

8 / 14

Rob Kardashian et sa fille Dream, avec True, la fille de Khloe Kardashian - Rob Kardashian et sa fille Dream font une apparition dans le dernier épisode de l'émission de télé-réalité "Keeping Up With The Kardashians". Il célèbre l'anniversaire de la petite Dream (2 ans) aux côtés de sa famille : Khloe Kardashian, sa fille True, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner. Le 12 mai 2019