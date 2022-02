Rob Kardashian fait marche arrière contre son ex Blac Chyna, bientôt la réconciliation ?

Kim n'est pas le seul membre de la famille Kardashian en embrouille avec son ex ! Son petit frère Rob vit la même expérience depuis maintenant plusieurs années... mais a mis de l'eau dans son vin. Il a retiré sa plainte contre son ex-fiancée, Blac Chyna, qu'il accusait d'agression et menaces de mort.

L'info est signée Page Six. Citant un communiqué adressé par Rob Kardashian lui-même, le site américain révèle que le jeune homme a retiré sa plainte pour agression contre Blac Chyna. L'Américain de 34 ans a pris cette décision pour le bien de leur fille Dream (5 ans), un choix validé par le juge en charge de leur dossier.

"Mon amour pour Dream est plus important que mon envie de lancer un procès contre sa mère. Maintenant que le tribunal a décidé qu'il existait assez de preuves pour entamer un procès avec jury suite à ma plainte pour agression, j'annule la procédure et me concentre sur ma relation co-parentale avec Chyna", écrit Rob Kardashian. Sa plainte était l'un des épisodes de la folle saga de sa rupture avec Blac Chyna.

Le fils de Kris Jenner et du défunt Robert Kardashian avait déposé plainte contre son ex-fiancée en septembre 2017 et présenté de nouveaux éléments en 2020. Rob était revenu sur une dispute avec Blac Chyna, survenue en décembre 2016, un mois après la naissance de leur fille. Chyna l'aurait étranglé avec le câble d'un chargeur d'iPhone et agressé avec une barre en métal. Rob Kardashian avait même ajouté que l'influenceuse l'avait menacé avec une arme à feu chargée. Deux amis du petit frère de Kim Kardashian et témoins auraient témoigné lors du procès, si celui-ci avait été maintenu. De son côté, Blac Chyna a l'intention de s'assurer qu'il ne puisse pas relancer le dossier et lui paye ses frais d'avocats.

"Chyna a beaucoup de force quand elle est ivre ou défoncée. Au fil de la nuit, quand elle était de plus en plus bourrée, (...) elle est devenue très violente et agressive. Je crois qu'elle aurait pu me tuer, intentionnellement ou accidentellement, parce qu'elle était dans un tel état d'ébriété qu'elle aurait pu glisser et me tirer dessus", expliquait Rob Kardashian dans son portrait peu flatteur de son ex-compagne. Cette dernière attaque toujours le père de sa fille pour la publication de photos intimes, après leur séparation. Elle l'a également accusé de violences durant leur relation.