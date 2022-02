Diaporama Rob Kardashian fait marche arrière contre son ex Blac Chyna, bientôt la réconciliation ?

Blac Chyna et son fiancé Rob Kardashian quittent le club "Queens" de New York le 14 avril 2016.

10 / 13

Rob Kardashian et sa fille Dream, avec True, la fille de Khloe Kardashian - Rob Kardashian et sa fille Dream font une apparition dans le dernier épisode de l'émission de télé-réalité "Keeping Up With The Kardashians". Il célèbre l'anniversaire de la petite Dream (2 ans) aux côtés de sa famille : Khloe Kardashian, sa fille True, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner. Le 12 mai 2019