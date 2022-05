Vincent Cassel et Tina Kunakey : "En amoureux" à Venise, le couple partage des photos

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

21 photos

C'était LE couple à ne pas louper lors de la Biennale de Venise : Vincent Cassel et Tina Kunakey , arrivés main dans la main dans la Cité des Doges, avaient mis le paquet côté look ! Les parents de la petite Amazonie, sublimes, ont partagé ce jeudi les photos de leur séjour en amoureux... et ils en ont bien profité : balade en bateau, dîner mode et selfies... Ils étaient rayonnants !

Quand ils sont invités à un dîner mode, Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey ne laissent rien au hasard ! Alors qu'ils avaient fait sensation à Venise pour la Biennale fin avril, les amoureux ont partagé ce jeudi plusieurs photos de ce séjour en amoureux. Ils avaient en effet été conviés à la soirée organisée par la maison de haute couture Valentino. Un événement pour lequel ils avaient soigneusement choisi leurs vêtements : magnifique dans un tailleur rose signé par la marque, la jeune mannequin de 25 ans avait totalement illuminé la soirée. Ses cheveux, d'ordinaire très frisés, étaient cette fois lisses et brillants et lui donnaient l'air d'une véritable princesse. A ses côtés, Vincent Cassel, toujours chic mais classique, portait quant à lui un costume noir dans un style très années 70. Superbe et surtout toujours très amoureux, le couple brillait de mille feux ! Et ils ne s'étaient pas arrêtés là, si l'on en croit les photos postées sur le compte Instagram de la top-model ! La jeune femme a en effet partagé à ses abonnés les clichés d'une petite balade en bateau "en amoureux", qui s'était sûrement déroulée la veille ou plus tôt dans la journée. Des petits moments de vie, sur lesquels ils semblent vraiment au comble du bonheur.